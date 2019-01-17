SDÜ BÜLTEBİ



SDÜ'nün “Kalite” Yolculuğundaki Rotası: “Sürekli İyileştirme”

3 ana hedefli ''Kalite Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı''

Prof. Dr. Dulupçu: “Öğrencilerimiz, hocalarımız en büyük bileşenlerimizdir”

100/ 2000 YÖK Doktora Bursu'nda 11'inci sırada yer alıyoruz

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından ''Kalite Güvencesi Sistemi: Perspektif Geliştirme Çalıştayı'' düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, “SDÜ'nün temelde hedefleri var. Esas olan bu hedefleri ve iddialarını ispatlamaktır. Sağlıklı bir “Kalite Yönetim Sistemi” kurarak sürekli iyileştirme yolculuğuna devam ediyoruz.'' dedi.Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2019 yılında hayata geçireceği çalışmaların yol haritasını çizmeye başladı. Kalite Komisyonu'nun organları olan “Eğitim- Öğretim, Araştırma, Stratejik Plan, Yönetim Sistemi ile İzleme ve Yönlendirme” üyeleri, 6 farklı masada beyin fırtınası gerçekleştirerek; yapılacak çalışmaları tartıştı.Çalıştayda “Eğitim- Öğretim başlığı altında “Bölüm Bazlı Uygulama” girişimine başlanacak”, “Tüm akademik birimlerin bölüm başkanlarının katılımı ile bir çalıştay düzenlenecek”, “Kalite Komisyonu ve alt yapıları her ay düzenli şekilde toplantılar gerçekleştirecek” şeklinde üç karar alındı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ve Avrupa Üniversiteler Birliği'nde 'eğitim- öğretim' ve 'araştırma' alanında radikal olarak tanımlanabilecek arayışların bulunduğunu söyledi. Dulupçu, SDÜ’nün adil olmayı, şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımcılığı, disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, öğrenci odaklılığı, toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, geleceğe ışık tutmayı ve iş tatminini geliştirmeyi temel ilkeler olarak benimsediğini dile getirdi. Dulupçu, “Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) aydınlığında bilimsel koşumuza devam etmeliyiz. İşin ruhunu gönüllülük çerçevesinde yerine getirmek hepimizin görevidir. SDÜ'nün bütçesi ve büyüklüğünden öte öğrencileri, hocaları kısacası insan kaynakları en değerli bileşenleridir” dedi.SDÜ'nün Yükseköğretim Kurulu'nun ''Öncelikli Alanlar'' 100/ 2000 Doktora Bursu'nda ilk 15 içerisinde yer aldığının altını çizen Dulupçu, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan hesaplamalara göre SDÜ, bu alanda 11'inci sırada yer alıyor. Kalite anlayışı kapsamında da hedeflerimiz var. Esas olan bu hedeflerimizi ve iddialarımızı ispat etmektir. Bütüncül bir kalite perspektifi üzerinde çalışıyoruz. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğumuz var. Enerji ve heyecanı diri tutarak, işin ruhuna sadık kalarak, gönüllülük ve fedakârlık ile sürekli iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”Dulupçu, değişimin kaçınılmaz olduğu bir noktada onun gereklerini sağlamaktan başka yol olmadığını da ifade ederek “Yeni duruma eski mekanizmalarla çözüm bulamayız. 'Ortak Akıl' üretmek olarak da tanımlayabileceğimiz 'Kalite Güvencesi Sistemi: Perspektif Geliştirme Çalıştayı' işte tüm bu arayışlarımıza ilham verecek'' şeklinde konuştu.Çalıştay Yöneticisi SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Özmen de kalite bağlamında en önemli değerin gönüllülük olduğunu ifade etti. Kalite kavramının bir üst şemsiyesinin “sürekli iyileştirme” olduğunu belirten Özmen, çalıştay çıktılarının SDÜ için fayda ve değer üreteceğine duydukları inancı dile getirdi.Daha sonra SDÜ Kalite Komisyonu üyeleri, mavi, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve pembe masa şeklinde gruplara ayrılarak ortak akıl üretti. Öneriler ve üzerinde uzlaşma sağlanan maddeler, daha sonra Toplantı Bilgi Paketi olarak herkesle paylaşılacak.