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Şeffaflık temel prensibimizdir

Şeffaflık temel prensibimizdir
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2017 19:35
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böcüzade
Şeffaflık temel prensibimizdir
İsparta Ekonomi Kulübü Başkanı Âli Bolat: ‘Ekonomi Kulübü olarak gerçekleştireceğimiz her faaliyette şeffaflığın sağlanması Ekonomi
Kulübü'nün temel prensipleri arasındadır* İl Genel Meclisi Başkanı ve İşadamı Ali Bolat başkanlığında kurulan Ekonomi Kulübü
İsparta Şubesi yeni yerine taşındı. Üyelerin katımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıya Genel Başkan Servet Keskin ile Teşkilat Başkanı
Mustafa Kılınç'da katıldı. İsparta’da iş adamlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ekonomi Kulübü İsparta Şubesi artık yeni yerinde hizmet verecek. İstiklal Mahallesi Öztunç Apartmanı No: 40 Daire 6'da hizmet verecek olan Ekonomi Kuiübü'ne gün geçtikçe üye sayısı artıyor. Ekonomi Kulübü İsparta Şubesi yeni yerinde ilk toplantısını gerçek leştirdi. Toplantıya Genel Başkan Servet Keskin ile Teşkilat Başkanı Mustafa Kılınç'da katıldı. Başkan Ali Bolat, Genel Başkan ve Teşkilat başkanına İsparta ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Bolat, Ekonomi Kulübü hakkında ise bazı açıklamalarda bulundu. Ekonomi Kulübü'nün her sektörden iş ve meslek insan larının, toplumun her kesimine hizmet edecek
bir şekilde doğru stratejiler geliştirdiği ve haya ta geçirdiği projelerle memleket insanının milli manevi değerlerine katkı sağlayan bir kuruluştur dedi. Bolat: "Türkiye, konumu gereği her zaman büyük bir potansiyele sahip olmuştur. Ekonomi Kulübü'de bu gerçeğin farkında olarak sadece iş dünyası mensuplarının bir araya geldiği bir çatı olmaktan çok daha fazlasını hedeemektedir. Türkiye'nin sahip olduğu tüm ekonomik, sosyal ve kültürel kaynakların yine bu ülkenin insanları için değerlendirilmesi Ekonomi Kulübü'nün temel gayesidir" diye konuştu.
DÜRÜST ve AHLAKLI TİCARET
Ekonomi Kulübü olarak milli ve manevi değerlerimize uygun nitelikleri haiz üyelere sahip olmanın yanı sıra toplumun her ferdini kucaklayan bir duruş ve üsluba da sahip olmanın gereklil­iğine inanıyoruz diyen Başkan Bolat: "Hiçbir sivil toplum kuruluşunun alternatif olma amacı taşı­madan daha geniş ve özgün bir yol açmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, dayanışma, bilgi alışverişi ve birlikte yaşama kültürünü inşa ve ihya ederek, mesleği ticari hacmi ne olursa olsun her üyem­izin samimiyetle katkı sağladığı bir Türkiye değeri haline gelmektir. Geleneksel değerlerimizin yüceliğiyle kurumsallaşmanın bir arada gerçekleştirilmesi ve gerek iş hayatımızda gerekse de Ekonomi Kulübü olarak gerçekleştireceğimiz her faaliyette şeffaflığın sağlanması Ekonomi Kulübü’nün temel prensipleri arasındadır" ifadelerini kullandı.
GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ VİZYON
Başkan Bolat, "Manevi değerlerimizin sadece sözde değil uygulamada da hayata geçir­ilmesi için gerekeni yapmaktır. Ekonomik, sosyal ve kültürel ve bilimsel çalışmaların geliştirilme­sine katkı sağlamaktır. Akademik dünyanın bilgi ve potansiyelini iş dünyasının tecrübe ve dinanizmi ile birleştirmektir. Tüm iş ve meslek grupları yararına yeni proje ve bakış açıları ortaya koymaktır. Ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunlara çözüm önerileri sunmak ve hayata geçir­ilmesine destek olmaktır. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza sosyal ve ticari hayattaki zorlukları aşmaları için yardımcı olmaktır. Üreten ve ihraç eden Türkiye için çalışarak, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolunda gerekeni yapmaktır. Tüm çalışan­larımızı başta İslam Coğrafyasına ve sonrasında tüm dünyaya yaygınlaştırmaktır"

Kaynak: Haber Gazetesi Isparta
 
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