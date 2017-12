ISPARTA'DA YAĞIŞLAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü



İsparta şu günlerde etkili yağış dönemi yaşıyor. Kar yağmamasına rağmen yağmurun da ekim ve di­kimin yapıldığı şu dönemde son derece faydalı olduğunu belirten çiftçiler mutlu.

İsparta, son günlerde oldukça yağışlı bir dönem geçiriyor. Bu durum, özellikle köy ve kasaba­larda oturan ve geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığı­mız İsparta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yağışların buğday ekimini kolaylaştıracağını, ekilen tohumla­rın aynı anda çıkması ile buğdayın kalitesini artıracağı gibi verim ka­yıplarını da en aza indireceğini

söyledi.



SELÇUK: “EKİM VE DİKİM DÖNEMİNDEYİZ”

Konu ile ilgili olarak bir açık­lama yapan Başkan Selçuk; “Bilin­diği gibi, çiftçilerimizin Ekim, Kasım ve Aralık ayları tahıl ekmede yapi Buğday, Arpa gibi ürünlerin tarla­lara ekiminin yapıldığı bir dönem­dir. Dolayısıyla, ekim ve dikim yapılırken yağmur yağışının ger­çekleşmesi hem ekim ve dikimi ko­laylaştırır hem tohum kalitesini artırarak verimin daha iyi olmasını sağlar.

Bilindiği gibi, bu yıl İsparta’da gerek şehir merkezinde gerek ilçe­lerinde özellikle son haftalarda gerçekten çok güzel bir yağmur yağışı yaşandı. Bu da biz çiftçileri

son derece mutlu etti. Çünkü, bizim işimiz bir anlamda yağmura bağlı. Allah yağmuru verdiği zaman bizim verim yükselir, Allah kuraklık verdiği zaman ise verim düşer. Allah’tan isteğimiz her zaman böyle bol yağmurlar vermesidir.



“YAĞMURLAR. TOPRAK ALTINDAKİ TOHUM İÇİN BÜYÜK BİR NİMET”

İsparta’da özellikle son haftada hemen hemen her gün yağan yağ­murlar ekim ve dikim yapılacak tar­lalara çok iyi geldi. Bu sayede ekim ve dikim işimiz de kolaylaşa­cak. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl­larda havaların yağışsız geçmesi diğer bir deyişle kurak gitmesi ne­deniyle arpa ve buğday ekimi ya- pamıyorduk. Yapsak da, yağmursuz toprak sert olduğundan tohum kendini dışarı bırakmakta zorlanıyordu. Ama ekim için bekle­nen yağışların gelmesiyle çiftçiler olarak çok sevindik” dedi.



“YAĞIŞLI HAVALAR EKİM VE DİKİMİ KOLAYLAŞTIRIR”

Yağışların şu anda ekim öncesi toprak hazırlığı ve ekim için yeterli olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk; “Yağışlar buğday ekimini kolaylaş­tıracak. Yağışların sona ermesinin ardından toprağın tava gelmesiyle birlikte buğday ve arpa ekimi yapı­lacak. Ekilen tohumların aynı anda çıkması buğdayın kalitesini artıra­cağı gibi verim kayıpları da en aza inecek.

Ziraat Odası Başkanı Selçuk, yağışların hububat ekiminde top­rak sürümünün kolay olması nede­niyle üreticilerin mazottan da tasarruf edeceğini sözlerine ekledi.