ISPARTA'DA YAĞIŞLAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü
İsparta şu günlerde etkili yağış dönemi yaşıyor. Kar yağmamasına rağmen yağmurun da ekim ve dikimin yapıldığı şu dönemde son derece faydalı olduğunu belirten çiftçiler mutlu.
İsparta, son günlerde oldukça yağışlı bir dönem geçiriyor. Bu durum, özellikle köy ve kasabalarda oturan ve geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İsparta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yağışların buğday ekimini kolaylaştıracağını, ekilen tohumların aynı anda çıkması ile buğdayın kalitesini artıracağı gibi verim kayıplarını da en aza indireceğini
söyledi.
SELÇUK: “EKİM VE DİKİM DÖNEMİNDEYİZ”
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Selçuk; “Bilindiği gibi, çiftçilerimizin Ekim, Kasım ve Aralık ayları tahıl ekmede yapi Buğday, Arpa gibi ürünlerin tarlalara ekiminin yapıldığı bir dönemdir. Dolayısıyla, ekim ve dikim yapılırken yağmur yağışının gerçekleşmesi hem ekim ve dikimi kolaylaştırır hem tohum kalitesini artırarak verimin daha iyi olmasını sağlar.
Bilindiği gibi, bu yıl İsparta’da gerek şehir merkezinde gerek ilçelerinde özellikle son haftalarda gerçekten çok güzel bir yağmur yağışı yaşandı. Bu da biz çiftçileri
son derece mutlu etti. Çünkü, bizim işimiz bir anlamda yağmura bağlı. Allah yağmuru verdiği zaman bizim verim yükselir, Allah kuraklık verdiği zaman ise verim düşer. Allah’tan isteğimiz her zaman böyle bol yağmurlar vermesidir.
“YAĞMURLAR. TOPRAK ALTINDAKİ TOHUM İÇİN BÜYÜK BİR NİMET”
İsparta’da özellikle son haftada hemen hemen her gün yağan yağmurlar ekim ve dikim yapılacak tarlalara çok iyi geldi. Bu sayede ekim ve dikim işimiz de kolaylaşacak. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda havaların yağışsız geçmesi diğer bir deyişle kurak gitmesi nedeniyle arpa ve buğday ekimi ya- pamıyorduk. Yapsak da, yağmursuz toprak sert olduğundan tohum kendini dışarı bırakmakta zorlanıyordu. Ama ekim için beklenen yağışların gelmesiyle çiftçiler olarak çok sevindik” dedi.
“YAĞIŞLI HAVALAR EKİM VE DİKİMİ KOLAYLAŞTIRIR”
Yağışların şu anda ekim öncesi toprak hazırlığı ve ekim için yeterli olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk; “Yağışlar buğday ekimini kolaylaştıracak. Yağışların sona ermesinin ardından toprağın tava gelmesiyle birlikte buğday ve arpa ekimi yapılacak. Ekilen tohumların aynı anda çıkması buğdayın kalitesini artıracağı gibi verim kayıpları da en aza inecek.
Ziraat Odası Başkanı Selçuk, yağışların hububat ekiminde toprak sürümünün kolay olması nedeniyle üreticilerin mazottan da tasarruf edeceğini sözlerine ekledi.