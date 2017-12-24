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ISPARTA'DA KOKU SORUNU BÖYLE ÇÖZÜLECEK

Isparta'da Deri OSB kendi üzerine düşeni yapıyor.

ISPARTA'DA KOKU SORUNU BÖYLE ÇÖZÜLECEK
ISPARTA 0
böcüzade
KOKU SORUNU BÖYLE ÇÖZÜLECEK
Deri OSB kendi üzerine düşeni yapıyor.

Deri ve Karma OSB Yönetimi, Isparta'nın girişinde yaşanan kötü koku sorununa yönelik kendi üzerlerine düşen pay kadar çözüm buldu ve gerekli adımları attı.


 
Arıtma havuzlarının üzeri  ponzalit madde ile kapatılacak, çıkan gazlar arıtıldıktan sonra havaya bırakılacak. Deri OSB'den çıkan atık su kapalı sistem ile Sav çayına kadar götürülecek. Bu proje için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 500 bin avroluk borçlanma başvurusunda bulunuldu.
 
Deri ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtrak, Isparta Belediyesi'nin de arıtma havuzlarının ve arıtmadan çıkan atık suların vahşi şekilde aktığı derenin üzerini kapatmadığı müddetçe sorunun tam olarak çözüme kavuşturulamayacağını söyledi.
 
            Isparta'nın Antalya tarafından Sav Kasabası girişindeki kötü koku sorununun çözümüne yönelik yıllar sonra çok önemli adımlar atılıyor. Kokunun en önemli sebebi olarak gösterilen Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi arıtması ve oradan çıkan atıklara yönelik modern, çevreye duyarlı şehirlerde uygulanan modeller örnek alınıyor. Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koku sorununun kendi üzerlerine düşen sorumluluk kadar çözüm buldu ve bu doğrultuda gerekli adımlar atıldı.

ÇAMURDAN ÇIKAN GAZLAR ARITILARAK HAVAYA BIRAKILACAK
            Deri ve Karma OSB tarafından arıtma tesisinden ve buradan çıkan atık suların da sebep verdiği kokunun çözümüne yönelik çevreci bir proje hazırlandı. Başka illerde uygulanan modeller ve yapılan araştırmalar sonucunda arıtma havuzlarının üzerinin ponzalit madde ile kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılan havuzlardan çıkan gazların da arıtılarak kokudan ari bir şekilde bacalarla havaya bırakılması öngörüldü. Başka illerde de uygulanan bir model için hesaplanan yatırım maliyeti ise 500 bin avro. Deri ve Karma OSB Yönetimi bu kaynağın finansı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kredi borçlanması talebinde bulundu. Bakanlık Deri ve Karma OSB'nin kredi talebini uygun bulursa aranan kaynak bulunmuş olacak. Elde edilen bu kaynak ile de arıtma havuzlarının üzeri kapatılacak, çıkan gazın arıtılarak baca ile havaya bırakılmasına imkan tanıyan sistem kurulacak. Bu proje ile koku sorununun büyük oranda çözümlenmesi hedefleniyor.

1200 METRELİK DERENİN ÜZERİ KAPATILACAK
            Deri ve Karma OSB Yönetimi'nin koku sorununa yönelik kendi üzerlerine düşen pay kadar alacağı tedbirler bununla da sınırlı değil. Deri OSB arıtmasından çıkan atık suların vahşi olarak gittiği dere 1200 meter mesafede Sav girişine kadar kapatılacak. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün de destek olacağı bu çalışma kapsamında Halıkent Deresi-Sav Deresi güzergahındaki dere ıslah edilecek, üzeri Deri OSB'nin kendi imkanlarıyla kapatılacak. Deri OSB'den çıkan atık sular Sav Deresi'ne kadar kapalı sistemle akıtılacak. 200 bin TL'lik maliyetle yapılacak bu çalışma ile de kokuya neden olan koku sorununa çözüm bulunması amaçlanıyor.

ISPARTA BELEDİYESİ DE KOKUYA TEDBİR ALMALI
            Halıkent-Sav güzergahındaki derenin üzerinin kapatılması çalışması şimdilik sadece Deri OSB Yönetimi ile ilgili. Yazısöğüt Köyü altında bulunan Isparta Belediyesi arıtma tesisinden çıkan atık sular açıktan Sav Deresi aracılığıyla Karacaören'e kadar gidiyor. Deri OSB tarafından yapılacak dere kapatma çalışmasının Isparta Belediyesi arıtma tesisi ile Sav deresi arasında yapılmaması durumunda bölgedeki kokunun tam olarak giderilemeyeceği belirtiliyor. Isparta Belediyesi'nin de Deri OSB'de olduğu gibi arıtma havuzlarının üzerini kapatması ve açıktan akan dereyi kapalı sistemle geçirmesi gerekiyor.

SADECE BİZİM ÇALIŞMA YAPMAMIZ YETMEZ
            Deri ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kredi borçlanmasının onaylanması durumunda koku sorununa yönelik projeye hemen başlayacaklarını söyledi. Bıtrak, "bölgede yaşanan koru sorununun kendi üzerimize düşen, bizden kaynaklanan bölümü kadar çalışma yapıyoruz. Sağolsunlar Sayın Valimiz destekliyor. Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç bey bakanlık onayı noktasında girişimlerde bulunuyor. Biz kendi üzerimize düşeni yapacağız. Havuzlarımızın üzerini kapatacağız, vahşi akan derenin üzerini Sav girişine kadar kapacağız. Ama sadece bizim çalışma yapmamız yetmez. Aynı çalışmanın Isparta Belediyesi tarafından da yapılması gerekiyor" dedi.

ÇAMUR BERTARAF TESİSİ
            Deri OSB Başkanı Bıtrak, 2.etapta arıtma tesislerinden çıkan çamurun yakılarak bertarafına yönelik çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Isparta ve Burdur ortasında bir yerde çamur yakma ve enerji üretim tesisi kurulabileceğini belirten Bıtrak, "çamuru yakarak enerji elde eden firmalar böyle bir yatırım için günlük 80-90 ton çamur garantisi istiyor. Biz Deri OSB olarak günlük 50 ton garanti edebiliyoruz. Belediye, Süleyman Demirel OSB ve Burdur'daki tüm arıtma tesislerinin katılımıyla böyle bir çalışma yapılabilir diye düşünüyoruz" diye sözlerini tamamladı.     

Kaynak: Akdeniz Isparta Gazetesi
Isparta Gazete Haberleri
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