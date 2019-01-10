Rektör Çarıkçı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gazetecilik, yaşadığımız coğrafyada barış ve demokrasinin yeşermesine katkı sağlayan ulvi meslek gruplarından biridir. Bu meslek mensupları, kamuoyunun haber alma kanallarını açık tutan, bu kanalları doğru ve gerçek bilgilerle zenginleştirmek yükümlülüğüne sahip, evrensel düşünebilen ama aynı zamanda yerli ve milli niteliklere sahip kişilerden oluşursa o toplum daha fazla kalkınır.



Olaylara nesnel yaklaşan, insan odaklı haber yapmak için uğraş veren, her durumda barıştan yana olan gazeteciler, kamuoyuna doğruları ve gerçekleri yansıtan kişilerdir. Tüm ilkeli gazetecilerin gününü kutluyor, meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Görevi başında vefat eden basın mensuplarına da Allah’tan rahmet diliyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü