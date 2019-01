İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a, belediye başkan adaylığında başarı dileklerini ileten İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, “Oda olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz tüm işlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Özellikle oda onaylarının, meslek denetimlerinin yapılmasını istediğimiz bugünlerde sadece Isparta Belediyesinin yapmış olduğu mesleki denetimden dolayı da size ayrıca teşekkür ediyoruz, bu bizim için çok önemli. İnşallah bundan sonra da beraber çalışmaya devam ederiz. Oda olarak her zaman belediyemizin yanındayız. Girmiş olduğunuz bu yarışta sizlere başarılar diliyoruz.” dedi.Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, Isparta Belediyesi ile Sarıidris Belediyesi haricinde Isparta’da hiçbir belediyede tasdik yapılmadığını söyledi. Odalara saygı duyan ve önemini bilen bir başkan olduğundan bahseden Günaydın, “Ama bazıları bundan habersiz ve anlamsız sözler söyleyebiliyor. Belediyeden projeler çıkmıyor deniyor. Her seçim yaklaştığında ‘engelci, Isparta Belediyesi hiçbir projeyi çıkarmıyor’ diye laflar edilir. Önceki sene komşu belediyemiz yılbaşına doğru 6 dosya aldı, 7.’yi kabul etmedi. O yıl bize gelen 320 dosyanın tamamını yılbaşına kalmadan çıkardık. Bu sene de bir bu kadar müracaat oldu. Yılbaşına birkaç gün kala çok sayıda yine dosyalar geldi. Yine hafta sonu da çalışarak bu dosyalar yılbaşına bırakılmadan sonuca ulaşıldı. Böyle olduğu halde çirkin laflar söylenebiliyor. Belediye olarak odalarımızı insanlarımızı, esnafını, halkını her konuda destekliyoruz” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaların, projelerin ve uygulamaların bakanlıklar tarafından örnek alındığını, kendilerine görüş sorulduğunu belirten Günaydın, bunlardan birisinin şehirdeki otopark uygulaması olduğunu dile getirdi. Günaydın, “Öncüyüz, bakanlıklardan önde gidiyoruz. Otopark konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Odalarımızdan her noktada tasdik istiyoruz. Kaldırmam, odalarımızın da denetiminden geçmesi lazım, bizim görmediklerimizi görebilir, yanlışlık varsa onlar da ortadan kalkmış olur. Bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Kaynak: Isparta Belediyesi