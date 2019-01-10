Isparta’da planlı elektrik kesintisi

13 Ocak 2019 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M3 dağıtım merkezinden Sav dağıtım merkezi çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 13 Ocak 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Deri Organize Sanayi, Yapaş Cam fabrikası, Sebze ve Meyve Hali, Pürlü Plaza, Bozal Plaza, Galericiler Sitesi, Sav yolu istikameti (Adnan Menderes Bulv.), Ulutaş taş fabrikası, 32 CMS Mobilya, Akteks İplik fabrikası, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Spor tesisi ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur