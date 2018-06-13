Isparta’da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza saat 17.00 sıralarında Vatan Mahallesi Karakavak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin D. yönetimindeki 32 FH 668 plakalı otomobil, Halit E. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İHA