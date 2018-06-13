Tören Programının Okunması:

Çelenklerin Konulması:

Saygı Duruşu:

Aile Efradına Taziyelerin Sunulması:

17 HAZİRAN 2018, PAZARSAAT: 13.30PROGRAMValilik protokol görevlisi tarafından yapılır.Tören başlamadan önce TSK, Valilik, Belediye ve varsa diğer çelenk ve çiçekler kabrin önüne konulur. Törenin başında, Valilik protokol görevlisinin anonsu üzerine Cumhurbaşkanlığı çelengi konularak törene devam edilir.Davet, Valilik protokol görevlisi tarafından yapılır.Davet, Valilik protokol görevlisi tarafından yapılır. En son protokol görevlisi taziyelerini sunar.