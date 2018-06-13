DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI
17 HAZİRAN 2018, PAZAR
SAAT: 13.30
PROGRAM
- Tören Programının Okunması:
Valilik protokol görevlisi tarafından yapılır.
Tören başlamadan önce TSK, Valilik, Belediye ve varsa diğer çelenk ve çiçekler kabrin önüne konulur. Törenin başında, Valilik protokol görevlisinin anonsu üzerine Cumhurbaşkanlığı çelengi konularak törene devam edilir.
Davet, Valilik protokol görevlisi tarafından yapılır.
- Aile Efradına Taziyelerin Sunulması:
Davet, Valilik protokol görevlisi tarafından yapılır. En son protokol görevlisi taziyelerini sunar.