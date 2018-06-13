ISPARTA BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜM TEDBİRLERİNİ ALDI

Isparta Belediyesi 15 Haziran Cuma günü başlayacak ve 17 Haziran 2018 Pazar günü bitecek olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirler aldı.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri açısından belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini söylerken, vatandaşların bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabileceklerini kaydetti.

Başkan Günaydın, yaptığı değerlendirmede bayram için alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili konular hakkında bilgiler verdi. Buna göre;



CUMA ve HALİFE SULTAN PAZALARI, ARİFE GÜNÜNE ALINDI

Halkın bayram alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla cuma günü kurulan Yedişehitler ile Halife Sultan Mahallesi Pazarları bir gün öne alınarak arife günü kurulacak.



MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Isparta Belediyesi bu bayramda da vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 14 Haziran 2018 Perşembe günü ikindi namazının ardından Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.



BAYRAMDA 2 GÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü ve ikinci günü halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak.

Diğer taraftan bayramın ilk günü otobüs seferleri 08.30’da, ikinci günü 08.00’da ve üçüncü günü ise normal sefer saatlerinde başlayacak. Son sefer ise yine 23.30 olacak.



NÖBETÇİ FIRINLAR

15 Haziran’da başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Ramazan Bayramında nöbetçi fırınlar da belirlendi. Buna göre bayramda hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

1.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3,

2.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Cad.

3. GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Cad.



ARANABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Isparta Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için bayram öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm tedbirleri aldı. Buna göre Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları şu şekilde:

Alo Zabıta: 153

İtfaiye: 112

Mezarlıklar Müdürlüğü:188

Su Arıza: 185

Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00