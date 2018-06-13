', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018

Isparta'da bayramda nöbetçi fırınlar belli oldu ayrıca halk otobüsleri ücretsiz olacak...

ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜM TEDBİRLERİNİ ALDI
Isparta Belediyesi 15 Haziran Cuma günü başlayacak ve 17 Haziran 2018 Pazar günü bitecek olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirler aldı.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri açısından belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini söylerken, vatandaşların bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabileceklerini kaydetti.
Başkan Günaydın, yaptığı değerlendirmede bayram için alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili konular hakkında bilgiler verdi. Buna göre;

CUMA ve HALİFE SULTAN PAZALARI, ARİFE GÜNÜNE ALINDI
Halkın bayram alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla cuma günü kurulan Yedişehitler ile Halife Sultan Mahallesi Pazarları bir gün öne alınarak arife günü kurulacak.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Isparta Belediyesi bu bayramda da vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 14 Haziran 2018 Perşembe günü ikindi namazının ardından Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

BAYRAMDA 2 GÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ
Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü ve ikinci günü halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak.
Diğer taraftan bayramın ilk günü otobüs seferleri 08.30’da, ikinci günü 08.00’da ve üçüncü günü ise normal sefer saatlerinde başlayacak. Son sefer ise yine 23.30 olacak.

NÖBETÇİ FIRINLAR
15 Haziran’da başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Ramazan Bayramında nöbetçi fırınlar da belirlendi. Buna göre bayramda hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
1.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3,
2.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Cad.
3. GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Cad.

ARANABİLECEK TELEFON NUMARALARI
Isparta Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için bayram öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm tedbirleri aldı. Buna göre Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.
Vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları şu şekilde:
Alo Zabıta: 153
İtfaiye: 112
Mezarlıklar Müdürlüğü:188
Su Arıza: 185
Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak
Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak
Isparta Şehir Hastanesi'nde çocuklar için oyun alanı
Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak
Bakan açıkladı! Yapan yaptıran 1 yıl hapis yatacak
Başkan Günaydın'ın Ramazan Bayramı Mesajı
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI
Isparta'da 195 kişi işe alınacak
Isparta'da 2018 yılı Ramazan Bayramı Bayram Programı
Isparta'da Ramazan Bayramı Önelemleri
Isparta'da dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
Emekliye yeni zam
Yurt ışıklarıyla Mehmetçik’e ‘Kandil’ desteği
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu!
Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu
Sürücüler Dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA'DA BU AVM'DE BAYRAM KAMPANYASI!
TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU!
Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı
Isparta'da Mahalle muhtarından ‘Takdire şayan' hareket
BAYRAMLIK AYAKKABILAR İSTANBUL AYAKKABI'DAN
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Traktör Kazası:1 ÖlüIsparta'da Traktör Kazası:1 Ölü09 Haziran 2018
Isparta'da 195 kişi işe alınacakIsparta'da 195 kişi işe alınacak12 Haziran 2018
Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı 09 Haziran 2018
Isparta’da feci kaza: 5 yaralı Isparta’da feci kaza: 5 yaralı 08 Haziran 2018
Isparta’da sebze yüklü tır devrildi Isparta’da sebze yüklü tır devrildi 07 Haziran 2018
Isparta'da mutfak yangını!Isparta'da mutfak yangını!07 Haziran 2018
Bisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyorduBisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyordu08 Haziran 2018
ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...09 Haziran 2018
ISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTARISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTAR08 Haziran 2018
Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak 13 Haziran 2018
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu 12 Haziran 2018
İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlarİndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar08 Haziran 2018
Isparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' MesajıIsparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' Mesajı07 Haziran 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMIDOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI12 Haziran 2018
Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı 07 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Isparta'dan SeslendiCumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Isparta'dan Seslendi07 Haziran 2018
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti 07 Haziran 2018
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ11 Haziran 2018
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı 09 Haziran 2018
Isparta’ya yeni kurulan üniversiteden ilk sergi Isparta’ya yeni kurulan üniversiteden ilk sergi 07 Haziran 2018