ORKÖY Kredisi Hak Sahipleri Tespit Edildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2019 yılı programı kapsamında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve seracılık fasıllarında tahsis edilen 4.800.000 TL anapara ve ek hibe olarak tahsis edilen 1.200.000TL tutarında toplam 6.000.000 TL’lik kredi ve hibe 52 orman köyünde 264 aileye dağıtılmak üzere tespitleri yapıldı.Proje çalışmalarına göre Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürlüklerinde tahsis edilmesi planlanan 6.000.000 TL kredinin %20 si olan 1.200.000 TL hibe ve 4.800.000 TL’si kredi olmak üzere, 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl için yılda bir taksit olacak şeklinde geri ödenmesi planlanarak vatandaşlarımıza dağıtımı için tespit çalışmaları tamamlanarak 68 aileye 1.555.000 Tl nin dağıtımı tamamlandı.Orman Genel Müdürlüğümüzce orman köylerinde ikamet etmekte olan halkımızın ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla verilen ORKÖY kredileri sayesinde halkımıza ekonomik destek sağlanarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü