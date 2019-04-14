GÖL YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI’NA SAREM’DEN KATILIM

SAREM BÜLTENİIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından “Göl Yönetimi” Çalıştayı 5 Nisan Cuma günü saat 09.30’da Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde düzenlenmiştir.2 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştay da sunumlarını yapan akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalar ve verdikleri bilgiler sonrasında çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştaya Kurumumuzu temsilen Enstitü Müdürü Şakir ÇINAR, Müdür Yardımcısı Fuat BİLGİN ve Teknik Koordinatör Dr. Cafer BULUT katılım sağlamıştır.Teknik Koordinatör Dr. Cafer BULUT, “Ülkemizin Bazı Göllerinde Ağır Metallerin Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.