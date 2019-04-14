Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun
10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Devletimizi ve halkımızı korumak, kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlamak için görev yapan Emniyet Teşkilatımız, oldukça güç ve önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Zor ama bir o kadarda onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. Yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.
Polis Teşkilatımız, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlamasında yasalardan ve halktan aldığı güçle, topluma güven veren, zaman mefhumu olmadan fedakârca mücadele ederek vatanımızın, milletimizin huzur ve asayişinin korunması kadar milli birlik ve beraberliğin devamlılığı ve pekişmesi için de vazgeçilmez bir unsurdur.
Kurulduğu günden bugüne kadar kutsal bir görev üstlenen emniyet teşkilatımız adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere saygılı bir biçimde görevini yerine getirirken Türk insanının gönlünde taht kurmuş, onların desteğini ve güvenini kazanmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yılını kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum.