Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün mahallelerde ortaklaşa sürdürdüğü altyapı ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Ayazmana Mahallesinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfaltları Fen İşleri Müdürlüğünce tamamlandı.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Ayazmana Mahallesi 231, 233 caddeler ile 4434 sokakta, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanan 12 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmaları tamamlandı.Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, yapılan çalışmalardan dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Kocaer, “Mahallemizdeki caddelerimizde yağmur suyu ve kanal sorunlarımız vardı, bu çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından gece-gündüz demeden asfaltımız dökülüyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e gece-gündüz demeden çalışan personeline şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim” dedi.