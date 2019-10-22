Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 14.10.2019 ile 20.10.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Nafaka Hükümlerine Uymamak”, “4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarında toplamda 3 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan “R. Ö.”
- “Gece Vakti Yağma” suçundan 5 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan “E. C. D.”
- “Kamu Malına Zarar Verme”, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan “A. T.”
- “Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçundan 2 yıl, 5 ay, 5 gün hapis cezası ile aranan “Y. Ö.”
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 40(Kırk) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.