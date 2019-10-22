SDÜ ve ISUBÜ’nün doğu - batı kampüsleri yeni asfaltına kavuştu



Isparta Belediyesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasında yapılan protokolle, doğu ve batı kampüsleri ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölgesinde 26 bin metrekarelik asfalt çalışması yapıldı.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ) doğu ve batı kampüsleri içerisinde yer alan yaklaşık 4 km’lik yolda SDÜ ile yapılan protokol kapsamında asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda bir yandan şehir merkezinde altyapı ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürerken, diğer taraftan da belediye ve kurumlar arasında yapılan protokoller kapsamında bu bölgelere de hizmetler gerçekleştiriliyor.

Daha önce şehrin ekonomik hayatına katkı sunan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde, yönetim kurulu ile belediye arasında yapılan protokolle OSB’de yaklaşık 78 bin metrekarelik bir alanın asfaltı Isparta Belediyesi tarafından dökülmüştü.

Yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında da 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde 20’nin üzerinde okulun bahçesi Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce asfaltlanmış, bahçe düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, belli noktalarda da tadilatlar gerçekleştirilmiş ve son olarak da okul bahçeleri temizlenmişti.

Son olarak ise Isparta Belediyesi ile SDÜ arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, SDÜ ve ISUBÜ’nün doğu ve batı kampusu içerisinde kalan yaklaşık 4 km’den oluşan, toplam 26 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin arka tarafında bulunan yol ile yine doğu ve batı kampüslerinde bulunan ve asfalt ihtiyacı olan noktalar yapılan protokol kapsamında bitirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurumlarla her zaman iç içe olduklarını ve ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda daha önce OSB’de 78 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmalarının yapıldığını, okul bahçelerinin asfaltlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, son olarak da yine karşılıklı işbirliği ve diyalog kapsamında SDÜ ile yapılan protokolle doğu ve batı kampüslerinin asfalt çalışmalarının bitirildiğini söyledi.

SDÜ ve ISUBÜ’nün şehrin bilim yuvası olduğunu ve şehir dışından gelen on binlerce öğrencinin doğu ve batı kampüslerinde öğrenim gördüğünü aktaran Başkan Başdeğirmen, “Yaptığımız çalışmaların geleceğimiz olan gençlerimize, onları yetiştiren akademisyenlerimize ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu kapsamda SDÜ’müz ile yaptığımız protokolle, işbirliği içerisinde üniversitelerimizin kampüslerinin asfalt çalışmalarını bitirdik. Yine bu kapsamda Çünür Yenişehir bölgesinden Araştırma ve Uygulama Hastanesine arka bölümden ulaşan yolumuzun da asfaltını gerçekleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımızın da hastaneye ulaşımlarında rahatlık sağlamış olduk” dedi.



