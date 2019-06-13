Kıbrıs Gazilerimize Madalya Tevcih Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’a yönelik başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan kahraman gazilerimize ve vefat eden gazilerimizin, yakınlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tevcih edilen madalyalar için bir tören düzenlendi.Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, askeri erkân, daire müdürleri ile çok sayıda gazi ve gazi yakını katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından edilen duayla devam etti.Törende bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gazilerin Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli ve özel bir yere sahip olduklarını söyledi.Vali Seymenoğlu “Gazilerimiz bizim için baş tacıdır. Gazilerimizin her türlü talebi bizim için emirdir. Yerine getirmek için elimizden geldiğince bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bütün müesseselerimizle gayret içerisindeyiz. Yaklaşık 45 yıl önce Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımıza karşı yürütülen insanlık dışı saldırılar sonucu, ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla gözünü kırpmadan, Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan kahraman askerlerimiz sayesinde büyük bir başarıya imza atıldı. O zaman bu kahramanlığı sergileyen askerlerimize şu anda madalyalarını tevcih etmekten büyük bir onur gurur yaşıyoruz.” dedi.Konuşmaların ardından madalya törenine geçildi. Başta Vali Seymenoğlu olmak üzere tüm protokol üyeleri kahraman Kıbrıs gazilerine ve yakınlarına madalyalarını takdim ettiler. Tören toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.