Güvenlik bir devletin en önemli görevleri arasındadır. Bu anlamda Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin ve milletimizin bekası için kendi canlarını ortaya koyarak, yasalar çerçevesinde kamu düzenini korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere üstün bir vazife anlayışıyla gece-gündüz fedakârca görevlerini ifa etmektedirler.Gücünü yasalardan ve manevi desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, modern donanımı, disiplini, eğitimli personeli ile takdiri hak etmiş ve aynı zamanda yasalara, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.Jandarma Teşkilatımızın, 180 yıldır olduğu gibi bugün ve gelecekte de, huzur ve güvenliği korumak için kendisine verilen görevleri, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve adalet anlayışımızı, insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğine inancımız sonsuzdur.Tarihi şan, şeref ve fedakârlıklarla dolu milletimize hizmet etmek için her an hazır olan Jandarma Teşkilatımızın 180. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum.