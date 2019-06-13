Vali Seymenoğlu Minik Raketleri Yalnız Bırakmadı

Isparta önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Masa Tenisi Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası Işıkkent Spor Salonunda başladı. Ülkemizin 81 ilinden yaklaşık 400 sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyona 12 Haziran Çarşamba günü başladı.Minik sporcular Türkiye Şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele ederken Vali Ömer Seymenoğlu da müsabakaları izleyerek minik sporcular yalnız bırakmadı. Vali Seymenoğlu, sporcu kafileleriyle yakından ilgilenerek, minik sporcularla sohbet etti fotoğraflar çekildi. Minikler Ferdi Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 13 Haziran Perşembe günü (bugün) yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.