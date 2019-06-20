Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesince hazırlanan “ 8. Proje Sergisi ” ITSO fuaye alanında teknoloji severler ile buluştu. Genç Mühendislerin projelerinin yer aldığı etkinliğin açılışı; Vali Ömer Seymenoğlu, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar’ ın katılımıyla gerçekleştirildi.8.Proje Sergisi kapsamında 119 proje, katılımcıların beğenisine sunuldu. Kurdele kesimi merasiminin ardından projeleri tek tek inceleyen Vali Seymenoğlu başarıları ve yoğun katılımlarından dolayı öğrencileri tebrik ettiler.Sergide birbirinden ilgi çekici teknolojik ürünler yer aldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Recep Arslan ve Gökhan Kadiroğlu’nun Pasif dirsek ve diz egzersiz aleti büyük beğeni topladı. Recep Arslan, tasarımı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne ait olan cihazın telefon üzerinden kontrol edilebilir oluşu, portatif ve kolay kullanımı sayesinde fizik tedavi hastalarının fizyoterapist yardımı olmadan egzersiz yapabilmesini hedeflediklerini belirttiler.