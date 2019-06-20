Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen “Kültürel Turizm, Peyzaj ve Geleneksel Konut Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin Oluşturulması: Isparta-İslamköy Örneği” adlı proje sergisinin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı.Proje koordinatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila Gül tarafından yürütülen ve 1 yılda tamamlan projede sergilenen bilgilendirme posterlerini yakından inceleyen Vali Seymenoğlu akademisyenlerden bilgi aldı.Projede görev alan akademisyenler, öğrenciler ve İslamköylü vatandaşlara teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “ Eminim ki Atabey ilçemiz ve İstanköy’ümüz için güzel bir çalışma olmuştur. En azından bu proje arşivlerimize girecektir. Bizlerde il yöneticileri olarak mutlaka bunun takipçisi olacağız ve katkı sunacağız.” dedi.İslamköy özelinde Isparta’nın kültürel turizm alanı olabilmesi ve kamuoyunda önemli bir farkındalık sağlamak amacıyla akademik görüşlerin paylaşıldığı İslamköy Proje Çalıştayı; Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gün boyu süren çalışmalarla gerçekleştirildi. Akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik ekibin görev aldığı projenin çıktıları olan 36 adet poster, sergi salonunda 25.06.2019 tarihine kadar sergilenecek.Vali Seymenoğlu sergi alanından bulunan ve geçtiğimiz günlerde İslamköy’de de ziyaret ettiği İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı standını da ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti.