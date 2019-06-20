BACAK ATAR DAMAR AMELİYATI İLE BACAĞI KESİLMEKTEN KURTARILDI

ISPARTAHer iki bacağında Diyabet hastalığına bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle daha önce sol bacağı dış merkezde ampute edilmiş (kesilmiş) olan 79 yaşındaki Süleyman KOZAK, sağ bacağındaki şikayetlerinin de ilerlemesi üzerine hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğine başvurdu.Sağ bacağı daha önce 2 kez dış merkezde ameliyat edilen hasta bacağın diz üstünden ampütasyonunu (kesilmesi) engellemeye yönelik olarak ameliyata alındı.Prof. Dr. Şenol GÜLMEN koordinatörlüğünde, Op. Dr. Harun DÜVER ve hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından operasyonu gerçekleştirilen hastanın bacağı kesilmekten kurtarıldı.Daha önce Sol bacağını kaybeden ve sağ bacağını da kaybetme riski ile karşı karşıya kalan hasta sağlığına kavuştu. KOZAK, Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ameliyathane, servis ve yoğun bakım ekibine teşekkür etti.