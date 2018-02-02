Isparta

%100 dana eti ile lezzet verici baharatların özel bir teknikle karıştırılmasıya hazırlanan kangal ve fermente sucukları tat ve aroma bakımından sizi lezzetin zirvesine çıkaracak.Mutlaka Deneyin! Sucukta Isparta MarkasıBilim Tıp Merkezi karşısı: 0 541 300 05 40Ufuk TÜRKER