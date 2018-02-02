ISPARTA'NIN SUCUK MARKASI TÜRKEROĞLU, KALİTESİ TESCİLLENDİ
Isparta'nın genç ve deneyimli kasabı Ufuk Türker kendi sucuk markasını oluşturdu ve gerekli tüm onaylarıda aldıktan bu markayı tescilletti.
Bir Türker Et kuruluşu olan Türkeroğlu Sucukları Isparta'da üretime başladı.
%100 dana eti ile lezzet verici baharatların özel bir teknikle karıştırılmasıya hazırlanan kangal ve fermente sucukları tat ve aroma bakımından sizi lezzetin zirvesine çıkaracak.
Mutlaka Deneyin! Sucukta Isparta Markası Türkeroğlu Sucukları
Adres : Bilim Tıp Merkezi karşısı
Telefon : 0 541 300 05 40
Ufuk TÜRKER