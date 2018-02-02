ISPARTA'DA GÖRÜLMEMİŞ ÇILGIN KAMPANYA
Isparta'da İstanbul Ayakkabı'da sezon indirimi kapsamında 1 alana, 1 bedava kampanyası başladı.
Bu kampanyada vatandaşlar reyonlardaki belirli ayakkabılardan 1 tane aldıklarında diğer bir çift ayakkabıda İstanbul Ayakkabı'dan ücretsiz veriliyor.
Kampanya kısa bir süre devam edecek acele edin! 2 ayakkabıyı ne yapayım demeyin!
Kendinize bir ayakabı aldığınızda diğerinide sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.Bir taşla iki kuş! bu süper fırsatı iyi değerlendirin.
Merkez:Yayla mahallesi İsmet Paşa caddesi No:19 ISPARTA
Şube 1: İstanbul caddesi Pirimehmet mahallesi özkanlar kavşağı 1710 sokak Sarıçay apartmanı No:1
GSM: 0544 437 63 42