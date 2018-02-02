Isparta'da İstanbul Ayakkabı'da sezon indirimi kapsamında 1 alana, 1 bedava kampanyası başladı.Bu kampanyada vatandaşlar reyonlardaki belirli ayakkabılardan 1 tane aldıklarında diğer bir çift ayakkabıda İstanbul Ayakkabı'dan ücretsiz veriliyor.Kendinize bir ayakabı aldığınızda diğerinide sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.Bir taşla iki kuş! bu süper fırsatı iyi değerlendirin.Yayla mahallesi İsmet Paşa caddesi No:19 ISPARTAİstanbul caddesi Pirimehmet mahallesi özkanlar kavşağı 1710 sokak Sarıçay apartmanı No:10544 437 63 42