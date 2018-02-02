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Isparta'daki kasa hırsızları tutuklandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir işyerinden kasa hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi, Isparta-Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yakalandıktan sonra mahkemece tutuklandı.

Isparta'daki kasa hırsızları tutuklandı
ISPARTA 0
böcüzade
  - Isparta Yalvaç’taki kasa hırsızları tutuklandı  
  - Kasa hırsızları Isparta - Trabzon Emniyeti ortak çalışmasıyla yakalandı  
  - Isparta’daki müteahhitlik bürosundan kasa çalan hırsızlar Trabzon’da yakalandı  

 Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir işyerinden kasa hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi, Isparta-Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yakalandıktan sonra mahkemece tutuklandı.  
  Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 03.00 sıralarında Yalvaç’ta meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde bulunan bir müteahhitlik bürosunda bulunan çelik kasa, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin tespiti konusunda çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahısların N.K. ve Y.E.T. isimli 2 kişi olduğu polis ekiplerince tespit edildi. 
  Isparta - Trabzon polisinin ortak çalışması sonuç verdi
  Kimliği belirlenen şahısların Trabzon’da olduğu belirlendikten sonra Isparta polisi, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibat sağlayarak ortaklaşa bir çalışma yaptı. Haklarında arama kararı bulunan N.K. ve Y.E.T., Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonla adreslerinde yakalandı. Şahısların yaşadığı evlerde yapılan aramalar sonucunda, hırsızlık malı ve suç unsurları olan; dolar - euro ve Türk Lirası cinsinden toplam değeri 4 bin TL’yi bulan nakit para, 1 adet Reşat altını, 1 adet cep telefonu, 2 adet siyah renkli kar maskesi, 2 çift iş eldiveni ele geçirildi.
  Yalvaç’ta tutuklandılar
  Trabzon’dan Isparta Yalvaç’a getirilen N.K. ve Y.E.T. emniyette alınan ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Yalvaç Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
  ISPARTA (İHA) 

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