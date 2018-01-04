Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Ispartalılar Davraz’a akın etti

Ispartalılar Davraz’a akın etti
ISPARTA 0
böcüzade
Ispartalılar Davraz’a akın etti
Davraz Kayak Merkezinde, yılbaşın­dan bir gün önce yağmaya başlayan kar kayak severleri sevindirdi. Yılbaşında bin­lerce kişi beyaza bürünen Merkeze akın etti.
Bu yıl gerek yıl sonunun gerekse resmi tatil olan yılsonunun hafta sonu ile birleş­mesi nedeniyle Kayak Merkezine binlerce kişinin geldiğini ve bunun da görsel bir şölen oluşturduğunu ifade eden Kayak Antrenörü Ömer Tetik, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi bu yıl merkezimize kar geç yağdı. Dolayısıyla, merkezdeki işletmeler de kayak sezonunu geç açmak zorunda kaldı. Ancak, 2017 yılının son günleri hafta sonuna yani Cu­martesi - Pazar gününe denk gelmesi ve yılın ilk günü olan Pazartesi gününün de resmi tatil olması hasabiyle binlerce va­tandaş Merkezimize gelerek bu 3 günlük tatili değerlendirme yoluna gittiler.

“KAYAKSEVERLER MUTLU OLDU”
özellikle Cumartesi sabahı başlayıp iki <lün boyunca aralıklarla yağan kar Kayak Merkezinde gerek işletmeler gerekse kayak severler tarafından sevinçle karşı­landı. Dolayısıyla istenilen kalınlığa ula­şıldı. Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenilen düzeye gelmesiyle birlikte sezon da resmen açılmış oldu.

“BİNLERCE KİŞİ KARIN TADINI ÇIKARDI”
Başta Ispartalılar olmak üzere Kayak Merkezine Denizli, Afyonkarahisar, Uşak gibi diğer illerden gelen vatandaşlar da bu görsel şölen ve kayak için Davraz’a akın etti. Kar keyfini doyasıya yaşamak için Davraz’a gelen kayak severler karın ta­dını karda sucuk közleyerek ve termusta çay keyfi yaparak çıkarttı. Ancak, bizim vatandaşlard ın bir isteğimiz var. O da Davraz Kayak Merkezine gelecek olan vatandaşların kar yağışından ve yolların karlı olduğundan dolayı zincirsiz çıkma­malarıdır. Zira, belki şehir merkezi bölge­sinde kar olmaya bilir. Ancak, Kayak Merkezine yaklaştıkça yani yükseklere ulaştıkça araçlarda zincire ihtiyaç oluna­biliyor” dedi.
Isparta Davraz Kayak Merkezi
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!
ISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAK
Ispartalılar Davraz’a akın etti
Isparta'da Yılın İlk Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Enflasyon rakamları açıklandı
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu
ISPARTA'DA ET ÜRÜNLERİ BU KASAPTAN ALINIR
Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
GENÇLİK ŞÜHEDANIN İZİNDEN YÜRÜYECEK
Isparta Memur Sen Dualarla Açıldı
ISPARTA'DA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
Yeni yılın ilk gününde piyasalarda sıcak anlar
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor
Isparta'da Kar Maskeli Gasp İddiasına 2 Tutuklama
2018 yılının resmi tatil günleri
BAŞKAN PALA BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ!
Ekmekte yeni dönem başladı!
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ
Başbakan Yıldırım, Komandoların Zorlu Eğitimini İzledi
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Doğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

EPDK'dan flaş karar! Artık serbest olduEPDK'dan flaş karar! Artık serbest oldu30 Aralık 2017
Isparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçedenIsparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçeden29 Aralık 2017
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıuKadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu02 Ocak 2018
Ekmekte yeni dönem başladı!Ekmekte yeni dönem başladı!01 Ocak 2018
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDIISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI30 Aralık 2017
ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!03 Ocak 2018
ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!28 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İŞTE ZAMLI FİYATLARARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İŞTE ZAMLI FİYATLAR29 Aralık 2017
ISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDUISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDU28 Aralık 2017
2018'de kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste2018'de kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste28 Aralık 2017
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyorVatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor02 Ocak 2018
ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!28 Aralık 2017
Kamuda bir ilk... Karne geliyorKamuda bir ilk... Karne geliyor28 Aralık 2017
Sonunda... O ücret artık alınmayacak!Sonunda... O ücret artık alınmayacak!29 Aralık 2017
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ01 Ocak 2018
Otomobil alacaklar dikkat! Son 4 gününüz kaldıOtomobil alacaklar dikkat! Son 4 gününüz kaldı28 Aralık 2017
Yeni KHK geliyor!Yeni KHK geliyor!29 Aralık 2017
Isparta'da Trafik Kazası! OtomobilTakla AttıIsparta'da Trafik Kazası! OtomobilTakla Attı29 Aralık 2017
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyorDar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor31 Aralık 2017
İş dünyası için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorİş dünyası için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor28 Aralık 2017