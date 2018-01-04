Ispartalılar Davraz’a akın etti

Davraz Kayak Merkezinde, yılbaşın­dan bir gün önce yağmaya başlayan kar kayak severleri sevindirdi. Yılbaşında bin­lerce kişi beyaza bürünen Merkeze akın etti.

Bu yıl gerek yıl sonunun gerekse resmi tatil olan yılsonunun hafta sonu ile birleş­mesi nedeniyle Kayak Merkezine binlerce kişinin geldiğini ve bunun da görsel bir şölen oluşturduğunu ifade eden Kayak Antrenörü Ömer Tetik, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi bu yıl merkezimize kar geç yağdı. Dolayısıyla, merkezdeki işletmeler de kayak sezonunu geç açmak zorunda kaldı. Ancak, 2017 yılının son günleri hafta sonuna yani Cu­martesi - Pazar gününe denk gelmesi ve yılın ilk günü olan Pazartesi gününün de resmi tatil olması hasabiyle binlerce va­tandaş Merkezimize gelerek bu 3 günlük tatili değerlendirme yoluna gittiler.



“KAYAKSEVERLER MUTLU OLDU”

özellikle Cumartesi sabahı başlayıp iki <lün boyunca aralıklarla yağan kar Kayak Merkezinde gerek işletmeler gerekse kayak severler tarafından sevinçle karşı­landı. Dolayısıyla istenilen kalınlığa ula­şıldı. Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenilen düzeye gelmesiyle birlikte sezon da resmen açılmış oldu.



“BİNLERCE KİŞİ KARIN TADINI ÇIKARDI”

Başta Ispartalılar olmak üzere Kayak Merkezine Denizli, Afyonkarahisar, Uşak gibi diğer illerden gelen vatandaşlar da bu görsel şölen ve kayak için Davraz’a akın etti. Kar keyfini doyasıya yaşamak için Davraz’a gelen kayak severler karın ta­dını karda sucuk közleyerek ve termusta çay keyfi yaparak çıkarttı. Ancak, bizim vatandaşlard ın bir isteğimiz var. O da Davraz Kayak Merkezine gelecek olan vatandaşların kar yağışından ve yolların karlı olduğundan dolayı zincirsiz çıkma­malarıdır. Zira, belki şehir merkezi bölge­sinde kar olmaya bilir. Ancak, Kayak Merkezine yaklaştıkça yani yükseklere ulaştıkça araçlarda zincire ihtiyaç oluna­biliyor” dedi.

