ISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAK

Isparta’ya özgü imar mevzuatı oluşturuyoruz



Son yapılan değişiklikle imar mevzuatının işin içinden çıkılamaz bir hal aldığını ileri süren Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın destekleri ve belediye işbirliğinde Isparta’ya özgü bir imar mevzuatı çalışması yaptıklarını bildirdi. Sağlam, “Başkanımızın da bu konuda ciddi desteği var. İmar mevzuatı siyasi bir olay değil ve tüm ilimizi ilgilendiriyor. Ocak ayında tamamlayıp bakanlığa sunmaya çalışacağız” dedi.



Isparta Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam, 2017 yılında değişen imar mevzuatıyla ilgili değerlendirmeler yaparak, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın destekleriyle belediye işbirliğinde yeni bir imar mevzuatı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan Isparta’nın yeni bir imar planına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sağlam, şehir merkezinde yaşanan trafik sorununun imar planıyla düzelebileceğini bunun için de yeni imar planını Isparta’da yaşayanların yapmasının doğru olacağını söyledi.



ISPARTA’YA ÖZGÜ BİR İMAR MEVZUATI OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ

İmar mevzuatının 1985 yılında çıktığını hatırlatan Isparta Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam, “1985 yılından 2017’ye kadar 21 kez mevzuat değişti. İmar mevzuatı denilince aklıma kaos geliyor. Son çıkan yönetmeliği anlamak akıl izah işi değil. Yeni yönetmelik bana göre bir hiç. Ispartalı hemşerilerimiz bilsinler, biz bu alanda çalışma yapıyoruz. İmar mevzuatında değiştirilebilir ve değiştirilemeyen hükümler var. En azından değiştirilebilir hükümleriyle ilgili belediye başkanımız personeliyle çok yardımcı oluyorlar. Belediye personeliyle bu konuları tek tek tartışıyoruz. En yakın zamanda Isparta iline ait imar mevzuatı hazırlamak istiyoruz. Bu mevzuatı hazırladıktan sonra belediye meclisine sunacağız. Meclis onayından sonra bakanlığın onayına vereceğiz. Bakanlıkta onaylar ise Isparta’ya özgü bir imar mevzuatı oluşturmuş olacağız” dedi.



ŞUANDA SEKTÖRDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR

Yeni mevzuatta insanların ciddi hak kayıpları yaşadığını ileri süren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şuanda sektörde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bina yapacak adam yapamıyor şuanda. Müteahhit anlaşma yapmış, sıkıntıda. Mimar projeyi çizemiyor. Kendi içinde de çok çelişen bir proje.



ÖNÜ AÇILACAĞI YERDE ENGELLİYORLAR

Isparta’nın en büyük ekonomik girdisi ne yazık ki öğrenci. Isparta’da olduğu gibi Türkiye ekonomisi de şuanda inşaat. Bunun önünü açıp hızlandıracağı yönde bunu engelleyen bir mevzuatla karşı karşıyayız. Örneğin imar planında Çünür bölgesinde hmax serbest olarak alınmış. Yeni mevzuatta sen burayı hmax serbest yapamazsın diyor. Kat yüksekliğini önündeki yola göre belirleyeceksin diyor. Bu müthiş bir hak kaybıdır.



BAŞKANIMIZIN CİDDİ DESTEĞİ VAR

Bu konuyla ilgili ciddi çalıştık. Başkanımızın da bu konuda ciddi desteği var. İmar mevzuatı siyasi bir olay değil ve tüm ilimizi ilgilendiriyor. Bununla ilgili Isparta mevzuatını oluşturmaya çalışıyoruz. Ocakta tamamlayıp bakanlığa sunmaya çalışacağız.”



OTOPARK KONUSUNDA SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

Öte yandan şehir merkezinde yaşanan otopark ve trafik sorununun yeni yapılacak bir imar planıyla çözülebileceğini ileri süren Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam, şunları söyledi: “Sayın başkanımız otopark konusunda çok duyarlı. Oda olarak otoparklar konusunda Sayın Yusuf Ziya Günaydın’ın arkasındayız. Isparta için bu noktada geç bile kalınmış. Isparta’da hareket halinde yaklaşık 135 bin araç var. Bunun 80 bin tanesi merkezde ve aktif trafikte. Yol genişlikleri belli. Bu yollar bu trafiği kaldırmıyor. Bankalar ve birçok kamu binası çarşı merkeze sıkışmış durumda.



BU PLANLARI ISPARTA’DA YAŞAYAN ISPARTA’NIN EVLADININ YAPMASI GEREKİYOR

Çözüm çok basit. Isparta’nın artık imar planını yenilemesi gerekiyor. Radikal kararlar alıp, bu işe siyaseti katmayıp, ayrı gayrı davranmadan, Isparta halkını ikna ederek, Ispartalı birisinin imar planını hazırlaması lazım. İhale ile imar planlarını veriyoruz. Bu planlama kağıt üzerinde 2 boyutlu olabilir. Ama burada yaşayan insanın durumunu bilmiyorsun. Adamın arazisini park alanına katıyorsun. Bu planları Isparta’da yaşayan Isparta’nın evladının yapması gerekiyor. Plan yapılırken sahaya gidilecek, muhtar, ileri gelenler ekibe alınacak. Veriler toplanacak ve oranın ihtiyacı neyse mağduriyetler yaratmadan planlar oluşturulması gerekir.



BUNUN KADAR DAHA OTOPARK YAPSAK KURTARAMAYIZ

Yapılanlara müteşekkiriz. Bunun kadar daha otopark yapsak kurtaramayız. Araç sayısı belli, yapılan otopark sayısı belli. Böyle kurtarılacak bir iş değil.



ŞEHİR MERKEZİNİ YAYMAMIZ GEREKİYOR

Isparta’nın imar planını yenilemek gerekiyor. Yenilendiği zaman yollarda doğal otopark alanları oluşturulacak. Şehir merkezini yaymamız gerekiyor. Yeni cazibe merkezi oluşturmak lazım.



10 YIL SONRA NÜFUS 350 BİN OLSA ŞEHİR BU BASINCA NASIL DAYANACAK?”

44 mahalle var ve gidişli, gelişli 2 otobüs koysak 88 otobüs yapar. Bazı yerlere 3-4 sefer koysak 100 tane koca koca otobüsler bu dar yollarda manevra yapıyorlar. Bu trafiğin çekmeyeceği belli. Isparta’nın nüfusu 150 binden şimdi 250 binlere çıkmış. 10 yıl sonra 350 bin olsa bu basınca nasıl dayanacak?”



Kaynak: Gülses