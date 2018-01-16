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Ispartalı gazeteciler başkanını seçti

Ispartalı gazeteciler başkanını seçti
ISPARTA 0
böcüzade
  - Ispartalı gazeteciler başkanını seçti  
  - Başkan Karahan IGC’de güven tazeledi  

 Isparta Gazeteciler Cemiyeti’nin (IGC) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonucunda mevcut başkan tek aday olarak girdiği seçimde 3’ünce kez göreve getirildi.    IGC’nin Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirdi. Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’unda çoğunluğun sağlanmasıyla seçime gidildi.  Mevcut başkanın tek aday olarak katıldığı seçimlerde, Başkan Şevket Karahan 3’üncü kez güven tazeleyerek, üyeler tarafından yeniden göreve getirildi.
  IGC Genel Kurul’u İlk olarak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.  Divan başkanlığına Tarkan Çetin, üyeliklere de Tuna Ünal ve Tayfun Yılmaz getirildi.  2014 yılında 2. kez başkanlığa seçilen mevcut Başkan Şevket Karahan, tekrar göreve layık görüldü. Ardı ardına 3. kez başkanlık koltuğuna oturan Karahan, desteklerinden ötürü tüm medya çalışanlarına teşekkür etti. Karahan, ayrıca yapılan seçim sonunda Isparta’daki cemiyetin en uzun süre başkanlık yapan ismi oldu.
  “El birliğiyle daha ileriye”
  2012 yılında ilk kez IGC Başkanlığına seçilen ve o tarihten bu yana görevini sürdüren Şevket Karahan, üyelerin desteğiyle 3. defa başkanlığa getirildi. Seçim sonucu teşekkür konuşması yapan Başkan Karahan, “2012 yılında devraldığımız bu bayrağı sizlerin desteğiyle zirveye taşıdık.  Isparta Gazeteciler Cemiyeti olarak, Türkiye’nin en önemli noktalarına geldik. El birliğiyle daha da ileriye gideceğiz. Yeni dönemimizde önemli çalışmalara hep birlikte imza atacağız” dedi.
  İşte, Karahan’ın yönetimi: Şevket Karahan (Başkan), Emre Altuğ, Hüseyin Aybatılı (Başkan Yardımcıları), Mustafa Baş, Selçuk Öcal, Abdullah Sinan, Onur Bedir.


  ISPARTA (İHA) 






Isparta Haber Ajansı
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