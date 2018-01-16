   Isparta’da eve servis iyilik hareketi  

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Isparta Şubesi öncülüğünde, ihtiyaç sahibi 282 kişi ile 89 öksüz ve yetime giyim yardımı yapıldı.İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Isparta Şubesi öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim yardımları yapıldı. Derneğin Isparta Şube Başkanı Ramazan Toker, kentte 89 yetim ve öksüz ile ihtiyaç sahibi 282 kişiye kışlık giyim yardımında bulunulduğunu belirtti.Isparta’da hayırsever ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sağlanan yardımların, evlerinden alınan ihtiyaç sahibi aileleri giyim mağazalarına götürülerek gerçekleştirildiğini kaydeden Toker, gönüllülerin aracılığıyla yardım yapılan ailelerin tekrar evlerine bırakıldığını aktardı.Toker yaptığı açıklamada, “Allah’a hamdolsun ihtiyaçlar devam ettiği ve gücümüz yettiği ölçüde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sponsor olan kardeşlerimize ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)