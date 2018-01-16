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ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!

Isparta'da LPG'li araçlar da kullanabilecek

ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!
ISPARTA 0
böcüzade
- Pirimehmet otoparkı açılışa hazır
- LPG'li araçlar da kullanabilecek


 Isparta Belediyesinin kendi öz sermayesiyle yapımını tamamladığı Pirimehmet Mahallesi Katlı Otoparkı 16 Ocak 2018 Salı günü açılacak.Bin 600 metrekare oturum alanlı, yer altı bir kat ve yer üstü 4 kat ile birlikte teras çatı katından oluşan 250 araç kapasitesine sahip otoparkın özellikle LPG’li araçlar kullanabilecek şekilde dizayn edildiği bildirildi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehre kazandırdıkları her otopark gibi Pirimehmet Mahallesi Otoparkının da emniyetinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti. Günaydın, tüm otoparklarda kamera sisteminin bulunduğunu ve 24 saat esasına göre belediyede kurulan kontrol merkezinden takip edildiğini kaydetti. Pirimehmet Mahallesi otoparkının da kullanım kolaylığı sunduğunu ve son derece modern bir şekilde inşa edildiğini aktaran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Pirimehmet Mahallesi otoparkımıza LGP’li araçlar girebilecek. Hizmete sunacağımız otoparkımızın son katı teras olarak düzenlendi ve burası da çelik konstrüksiyonla inşa edildi. Bu otoparkımızın açılması da şehrimizde otoparklar ve şehircilik açısından önemli. Bu otoparkımız da Isparta’mızın geleceği ve mutluluğudur. Salı günü hizmete sunacağımız Pirimehmet Otoparkımızın açılışına tüm Ispartalı hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

ISPARTA (İHA) 





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