ISPARTA VALİLİĞİ

İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Proje başvurusunda bulunacak Demeklerin dikkatine;

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Demeklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, 2019 yılı için Bakanlığımızca desteklenecek proje konulan www.dernekler.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Proje başvuruları 29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlamış olup https://sso.dernekler.gov.tr/intemet adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

İlanen duyurulur.



Haşim Mahmut AKGÜL

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müd. Vek.