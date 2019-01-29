ISPARTA VALİLİĞİ
İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
Proje başvurusunda bulunacak Demeklerin dikkatine;
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Demeklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, 2019 yılı için Bakanlığımızca desteklenecek proje konulan www.dernekler.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Proje başvuruları 29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlamış olup https://sso.dernekler.gov.tr/intemet adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
Haşim Mahmut AKGÜL
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müd. Vek.