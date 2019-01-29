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1. Aşçılık Eğitim Kampı Manavgat’ ta Tamamlandı

1. Aşçılık Eğitim Kampı Manavgat’ ta Tamamlandı
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1. Aşçılık Eğitim Kampı Manavgat’ ta Tamamlandı
Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen 1. Aşçılık Eğitim Kampı Manavgat’ ta tamamlandı.

19-23 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen kampta, Deniz Mahsulleri, Pastacılık ve Çikolata İşleme, Makarna Hamuru ve Sosları Osmanlı Mutfağı ve Sebze Dekor Yapımının yer aldığı eğitimler, 9 şef tarafından verildi. Her gün eğitim sonunda bir saatlik seminerlerle yapılan uygulamalı eğitimler pekiştirildi. Öğretim Görevlisi İpek Ünal kampın öğrenciler için çok verimli geçtiğini, öğrencilerin birbirinden değerli şeflerle bir arada çalışma ve tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

İpek Ünal, öğrencilerin konaklama, yeme-içme, eğitim alanı-otel transferleri ve eğitimde kullanılan malzemelere kadar tüm masrafı üstlendikleri ve eğitim yapılabilmesi için gösterdiği çabadan dolayı APADER Başkanı Mehmet Özen’e teşekkürlerini iletti. Eğitimin sonunda öğrencilere katılım belgeleri ve karşılıklı olarak plaketler verildi.

Ayrıca tüm öğrenciler tarafından imzalanan keplerden biri kamp hatırası olarak Öğretim Görevlisi İpek Ünal tarafından Mehmet Özen’e takdim edildi.

ISUBÜ







 
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