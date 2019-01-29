Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor….

-Birincilik Ödülü : 2500 TL.

-İkincilik Ödülü : 2000 TL.

-Üçüncülük Ödülü : 1500 TL.

-Gül Kokulu Masal Ödülü (Mansiyon) : 500 TL.

-Lavanta Kokulu Masal Ödülü (Özendirme): 500 TL.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce; III. Millî Kültür Şurası Eylem Planı kapsamında Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasına teşvik amacıyla “Gülşehri Masalları” başlıklı bir masal yarışması düzenlenecektir.Amacımız yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmektir. 18 yaşını doldurmuş yazmayı seven herkes yarışmaya katılabilir.Yarışmaya eserlerin teslim tarihi 01 Ocak 2019-15 Ağustos 2019 tarihleri arasındadır.Ödüller:Detaylı bilgi için www.ispartakulturturizm.gov.tr adresi Haberler-Duyurular sayfasından ulaşılabilir.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü