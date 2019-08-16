İsparta İli Senirkent İlçesi Gençali Köyünde 14 Ağustos 2019 günü saat 21.00 sıralarında düğün merasimi sırasında B.Ç ve M.K.Ç isimli şahıslar kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettikleri esnada sivil olarak görevlendirilen personel tarafından kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanmıştır.

İsparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Köyünde 14 Ağustos 2019 günü saat 22.00 sıralarında düğün merasiminde sırasında A.K isimli şahıs kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettiği esnada sivil olarak görevlendirilen personel tarafından kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanmıştır.

İsparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Köyünde 15 Ağustos 2019 günü saat 22.00 sıralarında düğün merasiminde sırasında S.Ç isimli şahıs tabanca ile havaya ateş ettiği esnada sivil olarak görevlendirilen personel tarafından tabanca ile birlikte yakalanmıştır.

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde yapılan düğün merasimleri esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması maksadıyla kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.

T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı basın bülteniŞüpheliler hakkında C.Savcısının talimatı ile “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan yasal işlem başlatılmış olup, şahıslara 5729 sayılı Kanuna Muhalefetten kişi başına 1.294 TL olmak üzere 2.588 TL idari yaptırım uygulanmıştır.Şüpheli hakkında C.Savcısının talimatı ile “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak’’ suçundan yasal işlem başlatılmış olup, şahsa 5729 sayılı Kanuna Muhalefetten 1.294 TL idari yaptırım uygulanmıştır.Şüpheli hakkında C.Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.