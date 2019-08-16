Kaçak Avcılara geçit yok!

Kaçak Avcılara geçit yok!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Kaçak Avcılar Yakayı Ele Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri Antalya İli Serik İlçesi Gebiz Mahallesindeki dağlık alanda yaban keçisi avına giden 2 kişiyi özverili çalışmalar sonucunda suçüstü yakaladı.

KaÃ§ak AvcÄ±lar YakayÄ± Ele Verdi

Gelen ihbarı değerlendiren DKMP Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaştılar.  Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcıların yeri tespit edilerek kaçak avcı ve iştirakçi toplam 2 kişi yanlarında avladıkları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. İlgili şahsın ruhsatsız yivli tüfeğine el konularak Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

KaÃ§ak AvcÄ±lar YakayÄ± Ele Verdi
Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından şahıslara olayla ilgili tutanak tutularak koruma altında olan yaban hayvanını avlayan şahıslara 22.600 TL tazminat cezası ve 3.598 TL idari para cezası olmak üzere toplam 26.198 TL cezai işlem uygulanmıştır.

KaÃ§ak AvcÄ±lar YakayÄ± Ele Verdi

 Usulsüz avlanmayla mücadele kapsamında çalışmalarımız 7/24 saat kesintisiz şekilde sürmektedir.
 
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