T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

il Jandarma Komutanlığı

Konu : Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri.

İlgi :İçişleri Bakanlığının 26 Nisan 2019 tarihli, Sayı:23635644.249-7967 sayılı yazısı.

L Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte karayollarındaki traktörlerin karıştığı kazaların genel kazalar içerisinde Önemli bir yer tuttuğu, traktörlerin karıştığı kazaların ölümle sonuçlanma oranının diğer araçlara göre yaklaşık dört kat daha fazla olduğu, bu nedenle kabin veya koruyucu çatı kullanımı, traktör ile zirai çalışma alanına giden vatandaşların seyahat ederken dikkat edilecek hususları bilmeleri ve uygulamaları önem taşımaktadır.

2. Traktörlerin karayolunu kullandıkları zamanlarda görünürlüklerinin sağlanması amacı ile bulundurmaları gereken sarı ikaz lambası ve römork arkasına takılan reflektörlerin bulunmasının diğer karayolu kullanıcılarının kazalara karışmasını önlediği bilinmektedir.

3. Bu kapsamda;

a. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, yaratılan farkındalığın artırılması, vatandaşların bilinçlendirilmesi, meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacı ile kontrol edilen ve reflektörleri olmayan traktörlere Yalvaç Kaymakamlığı ve Yalvaç Ziraat Odası işbirliğinde (100 adet) reflektör dağıtımı yapılmıştır..

b. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmemeleri konusunda (143) trafik eğitim seminerinde uygulamalı anlatılarak 1480 vatandaş ile 3350 sürücü bilgilendirilmiştir. Böylece eğitim uyarı ve kontrol ile yüzde doksan (%90) seviyesine kadar reflektör ve sarı ikaz lambası kullanımı sağlanmıştır

c. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Senirkent ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince vatandaş ve çocuklarımızın trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek ve farkında!ık yaratmak amacı ile yaz kurslarında (25) yirmi beş trafik eğitim semineri icra edilmiş, (278) vatandaşımız ve çocuğumuz bilgilendirilmiştir.

d. Yaz ayları süresince İsparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından bu konuda eğitim, denetim ve kontroller aralıksız sürdürülecektir.