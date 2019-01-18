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ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK

ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK
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ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK

Vali Ömer Seymenoğlu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi yarıyılı karne dağıtım törenine katıldı. Eski adı Halıkent İlkokulu yeni adı Şehit Kara Pilot Teğmen Adem Köse İlkokulu olan okulda aynı zamanda şehit Teğmen için hazırlanan köşenin açılışı yapıldı. Törene başta şehidin Annesi Güzide Köse olmak üzere Kara Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, Garnizon Komutan Vekili Albay Tamer Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile askeri erkân katıldı.
Karne dağıtım ve Şehit Kara Pilot Teğmen Adem Köse köşesinin açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Bayram Şahin’in duasıyla devam eden törende Şehit Adem Köse’nin askeri okuldan sınıf arkadaşı olan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan’da bir konuşma yaparak okula şehidin isminin verilmesinde ve hazırlanan köşede emeği geçenlere teşekkür etti.

“ŞEHİT YAKINLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR”
Törendeki konuşmasına; şehit yakınlarının bu devlete, bu millete ve en önemlisi geleceğimizin gençleri olan yöneticileri olan öğrencilere emanet olduğunun altını çizerek ve herkesin bu emanete sahip çıkacağından emin olduğunu söyleyerek başlayan Vali Seymenoğlu, “ Şehidimizin annesi vakur duruşuyla şu anda bizimle beraber. Ama eminim ki acısı çok büyük çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor bunun farkındayız. Ama şuna mutlu olması lazım ki tarihte yüzbinlerce şehidimiz, gazimiz var bizler onlar sayesinde onların yakınları sayesinde bu günlere gelebildik. Onların sayesinde millet olarak devlet olarak ayakta durabiliyoruz. Bu yüzden şehitlerimizin yakınları bizim emanetimiz ve başımızın tacıdır.” dedi.

“DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE FAYDALI GENÇLER OLACAKSINIZ”
Karnelerini alacak minik öğrencilere de seslenen Vali Seymenoğlu, “ Sizleri de başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Eminim ki bir sonraki dönemde daha mutlu daha huzurlu olarak okulunuza geleceksiniz çünkü şehit bir abinizin adını taşıyan bu okulda okuyarak buradan mezun olma fırsatınız var artık. Sizler de elinizden geldiği kadarıyla çalışacaksınız, devletimize milletimize faydalı gençler olacaksınız.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu Şehit Annesi Güzide Köse ile birlikte Şehit Kara Pilot Teğmen Adem Köse köşesinin açılış kurdelesini kesti.
Daha sonra Vali Seymenoğlu ve Şehit Annesi Güzide Köse öğrencilere karnelerini dağıttılar.
 
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