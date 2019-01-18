2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. Sabah Şehit Kara Pilot Teğmen Adem Köse İlkokulu’nda karne dağıtımına katılarak öğrencilerle birlikte olan Vali Ömer Seymenoğlu’nun öğle saatlerinde ise sürpriz misafirleri vardı.Ülkü İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden Esila Tombul, Suden Karabaş, Hasan Taha Hilal ve Denizhan Kutgi bugün aldıkları karnelerini Vali Seymenoğlu’na göstermek istediler. Sürpriz ziyareti haber alan ve minik ziyaretçilerini hemen kabul eden Vali Seymenoğlu öğrencilerin karnelerini tek tek inceleyerek başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerle uzunca bir süre Valilik makamında sohbet eden Vali Seymenoğlu öğrencilerden anne babalarına ve öğretmenlerine selam ve sevgilerini götürmelerini istedi.Esila, Suden, Hasan Taha ve Denizhan’a hediyelerini veren Vali Seymenoğlu, minik misafirlerini sırayla makam koltuğuna oturtarak fotoğraf çektirdi, ardından misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek konuklarını tek tek uğurladı.Eğitim döneminin ilk yarısının son gününü öğrencilere ayıran Vali Ömer Seymenoğlu sonraki ziyaretini de IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. “Kod Adı 2023 Genç Mucitler Geliyor” eğitimi kapsamında öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların sunulduğu serginin açılışını yapan ve öğrencilerin yaptığını çeşitli robotları inceleyen Vali Seymenoğlu robotların gösterisini izledi, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.Sergi sonrasında Valiliğe geçen Vali Ömer Seymenoğlu Selahattin Seçkin İlkokulu’ndan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal ve öğretmenleriyle gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek derslerinde başarılar diledi.Vali Seymenoğlu yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere bol bol oyun oynamalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek çeşitli hediyeler verdi.