Bölge Müdürlüğümüz Eğirdir İşletme Müdürlüğünden “Sıfır Atık” Projesine Destek

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eğirdir İşletme Müdürlüğünce “Sıfır Atık” projesine katkıda bulunmak amacıyla 17.01.2019 tarihinde Eğirdir ilçesi pazar yerinde 1.000 adet bez çanta dağıtıldı.Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan himayesindeki "Sıfır Atık" projesini desteklemek ve alışverişlerde naylon poşet kullanımının azaltılması yoluyla çevrenin korunmasını destekleyerek katkı sunmak amacıyla Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğümüzce ücretsiz dağıtılan bez çantalar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılandı.Eğirdirli vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek bez çantaların kullanımının yaygınlaştırılması suretiyle çevrenin korunması çalışmalarına desteklerini bildirdiler.