Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı



- Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 JT 9789 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 32 NE 962 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 156. Cadde ile 141. Cadde'nin kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan H.N.B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ISPARTA (AA)

