Isparta'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Çelenk sunumunun ardından Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalar birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlerden Ecdada Mektup yarışma, Liseler arası Resim yarışması, Grubunu Kur Gel yarışması, Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi turnuvalarından dereceye giren takım, ögrenci ve sporculara kupa ve ödülleri il protokulu tarafından takdim edildi.Ayrıca törenin hazırlanmasında emeği geçenlere de ödülleri verildi.