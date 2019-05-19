EĞİRDİR BELEDİYESİ HABER BÜLTENİ

Bugün 19 Mayıs... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, tam yüzyıl önce, bölünmüş, parçalanmış ve yok edilmeye mahkum edilmiş Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ateşini yaktığı gün...Türk Milleti'nin, en zor ve en imkansız koşullarda dahi teslim olmayacağını, 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi bugün 100 yaşına girdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yurdun her köşesinde olduğu gibi ilçemizde de coşkulu törenlerle kutlandı.