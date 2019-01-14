- 2018-2019 Yılı kış mevsiminin ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma, sis ve heyelan gibi doğa olaylarına karşı İsparta İl J.K.lığı Trafik Timlerinin sorumluğunda bulunan yollarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak amacıyla çeşitli trafik tedbirleri alınmıştır.
- Alınan tedbirlere rağmen bazı sürücülerin kötü hava koşullarında araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi avadanlıklar bulunmadan seyahat etmeleri nedeni ile yollarda mahsur kaldıkları görülmektedir.
- İsparta İl J.K.lığına bağlı Trafik. Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından;
- 09 Ocak 2019 günü saat 16.25 sıralarında Davraz Kayak Merkezi Sümbül Tepe Mevkiine telesiyej ile çıkan E.Ö isimli şahıs ile yanında bulunan D.O ve Ç.Ö isimli çocuklarının telesiyeje binmeye korkmaları ile havanın soğuk olmasından dolayı yardım istenmesi üzerine bölgeye intikal eden Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından müdahale edilerek şahıslar güvenli bölgeye indirilmiş
- 09 Ocak 2019 günü saat 16.45 sıralarında Davraz Kayak Merkezine ait mavi pistte kayak yapan S.Ç isimli şahıs bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip düşmesi üzerine ayak bileğinden yaralanmıştır. Yaralanan şahıs aynı gün Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından müdahale edilerek 112 Acil Müdahale ekiplerine teslim edilmiş.
- 13 Ocak 2019 günü saat 12.30 sıralarında Davraz Kayak Merkezinde S.U isimli şahıs Babıl mevkiindeki bulunan kayak pistinde Snowboard yaptığı esnada board’ın kırılması sonucu pist bölgesi dışındaki alana çıkmıştır. Yanında bulunan iki arkadaşının çabalarının olumsuz sonuç vermesi neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından müdahale edilerek, şahıslar kontrollü bir şekilde tesisin başlangıç noktasına indirilmiştir.
- Bu kapsamda;
- Sürücülerin zorunlu olmadıkça kötü hava şartlarında seyahat etmemeleri.
- Gidecekleri yolun açık olup olmadığını (112) Acil Çağrı Merkezi ile (159) Karayolları Yol Danışma hattından sormalarını,
- Buzlanma, çığ, heyelan, sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları,
zincir çekme halatı, takoz gibi avadanlıklarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.