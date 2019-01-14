

ISPARTA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



BASIN AÇIKLAMASI





Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan T.C. Kimlik Kartı, Sürücü belgeleri ile Pasaport İşlemlerinde kullanılan biyometrik fotoğrafların standartlara uymaması ve kalitesinin düşük olması sebebiyle söz konusu belgeler basılamadığı ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı gözlemlenmiştir.



Bu tür sıkıntıların yaşanmaması açısından fotoğrafların kalitesi ve standardı ile ilgili olarak Esnaf Odası ile görüşülerek fotoğraf stüdyolarının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.



Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri, ICAO tarafından belirlenen standartlara uygun çekim yaptırmaları ve fotoğrafçılara yardımcı olmaları önemle rica olunur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





ICAO tarafından belirlenen standartlar:



-Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.



-Ebatı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.



-Fonda gölgeler oluşmamalıdır, kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmalıdır.

