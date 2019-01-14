Sanayi İşyeri Eğitimi Protokolü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile GENÇGÜÇSAN Tarım-Aletleri Sac, Metal, Plastik, Nakliye SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ arasında 11.01.2019 Cuma günü Sanayi İşyeri Eğitim protokolü imzalanmıştır.Protokole Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. İsa TELCİ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan N. YILDIRIM, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep KÜLCÜ ve Bölüm Öğretim Üyeleri katılmıştır.Protokol ile eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Sanayi İşyeri Eğitimi, öğrencilerin bir dönemlik eğitimlerini son sınıfın bahar yarıyılında kamu veya özel sektör işyerlerinde yapabilmelerine imkân sağlamaktadır. Protokol kapsamında Sanayi İşyeri Eğitimi ile beceri yetkinliği yüksek mezunların iş dünyasına kazandırılacağı, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha hazır hale gelebilmelerinin mümkün olacağı ve aynı zamanda üniversitelerin iş dünyası ile işbirliklerinin geliştirileceği belirtilmiştir.