Isparta'da İnternet kafeye uyuşturucu operasyonu



- İnternet kafeye uyuşturucu operasyonu



Isparta’da polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan bir internet kafeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir internet kafede uyuşturucu satışı yapıldığı ve sık sık bağımlı şahısların gelip gittiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kette sokak satıcılarını önlemek amacıyla düzenlenen ve yürütülen operasyon için harekete geçen Isparta Narkotik Polisi, söz konusu internet kafe civarında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak beklemeye geçti. Polisin beklediği saat 21.00 sıralarında, kafeden çıktığı görülen S.Y. isimli şahıs kıskıvrak yakalanırken, üzerinde yapılan aramalarda 0,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu maddeyi başka bir şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine operasyonu devam ettiren polis, yapılan çalışmalarda B.K. isimli şahsı da kıskıvrak yakaladı. B.K.’nin üzerinde yapılan aramalarda polis ekipleri tarafından 1,10 g. metamfetamin maddesi ile ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında Isparta Adliyesi’ne sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticaret ve temini yaptığı öne sürülen şahıslardan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ISPARTA (İHA) -

