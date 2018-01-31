- Cezaevi firarisi Isparta’da yakalandı



Afyonkarahisar Dinar Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan bir süre önce firar eden şahıs Isparta polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan açık ceza ve infaz kurumundan firar ettiği öne sürülen B.Ç. (29) Keçeci Mahallesi’nde yakalandı. Şahsın yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) Sorgulaması sonucunda ayrıca, Dinar’da gerçekleştirdiği ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan 1 yıl 8 ay ve ‘İşyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan kesinleşmiş 5 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen B.Ç.’nin, gerekli işlemleri sonrasında Isparta E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA) -



