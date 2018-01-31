SDÜ YENİ KİTABINI YAYIMLADI

SDÜ BASIN BÜLTENİ



İkinci Yılda "İlham Veren Üniversite" Kitabı Yayımlandı

“Üniversite demek toplumsal hedeflere katkı sağlamak, Ar-Ge çalışmaları yapmak, bilimsel ve akademik anlamda sürekli ilerlemek demektir” anlayışını benimseyen Süleyman Demirel Üniversitesi, her yıl düzenlediği binlerce sosyal, kültürel, siyasal etkinliklerle ünlü konukları ağırlayarak öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra kariyer planlamalarında yardımcı olacak olanaklar sunuyor.

Bu bağlamda Mayıs 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar bir almanak (Takvime göre düzenlenmiş, özel bir alan veya alanlarda bilgiler içeren yıllık) içerisinde toplandı.

Kurumsal İletişim Merkezince hazırlanan 195 sayfalık “İkinci Yılda İlham Veren Üniversite” isimli kitap, “Öğrenci Odaklılık”, “Akademik Gelişmeler”, “Uluslararasılaşma”, “İdari Yapılanma”, “Fiziksel Gelişmeler”, “Kültürel Hayat”, “Kente Dair”, “Spor”, “Sağlık” bölümlerinden oluşuyor.

Kitabı incelemek için tıklayınız