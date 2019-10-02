İsparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde her türlü suçu önlemek ve suçluları yakalamak masadıyla 24 saat esasına göre denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; Yalvaç İlçesi Kumdanlı Köyünde A.Ç. isimli şahsa ait Tekel Bayiinden 01 Ekim 2019 tarihinde saat:06.30 sıralarında, (11) adet (1) dolar ve (500) TL. değerinde bozuk para ile (30.000) TL. değerinde sigara çalınması olayı ile ilgili olarak, tespit edilen şüpheli E.Y. isimli şahıs yakalanmıştır. Çalınan (11) adet (1) dolar, değişik markalarda ki (1.658) paket sigara ve (500) TL. değerindeki madeni para bulunarak mağdura teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 24 saat esasına göre devriye, denetim ve kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.