Yerel internet sitesinde, seyir halinde bagaj kapısı açık beyaz renkli otomobil ile ilgili yayınlanan habere istinaden yapılan çalışmalarda, araç plakasının 32 YU 025 olduğu anlaşılmıştır.İsparta Trafik Ekiplerince yapılan çalışmalarda; 01/10/2019 günü saat 07:45 sıralarında İsparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından Isparta-Konya Karayolu üzeri Bağıllı mevkiinde 32 YU 025 plaka sayılı Tofaş marka, beyaz renkli araç yakalanmış, yapılan kontrollerde araçta fazla yolcu olduğu, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edilmiştir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sürücüye; sürücü belgesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, araca fazla yolcu bindirmekten ve araç muayenesi yaptırmamaktan Trafik İdari Para Cezası yazılmış, ayrıca 32 YU 025 plakalı araç trafikten men edilmiştir.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerimiz cansiperane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İSPARTA VALİLİĞİ